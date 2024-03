Scivola Mps in Piazza Affari all'indomani della cessione di una tranche del 12,5% del capitale per 650 milioni, con uno sconto del 2,49% sulla chiusura di borsa. Il titolo cede il 2,49% a 4,15 euro, in linea con lo il prezzo fissato per l'operazione.



