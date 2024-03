Galleria dell'Accademia di Firenze aperta per Pasqua e Pasquetta

Tante saranno le occasioni per ammirare i capolavori della Galleria durante le prossime festività, a partire dalla settimana santa. Il museo, infatti, sarà aperto regolarmente domenica 31 marzo in occasione della Pasqua dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20) e straordinariamente aperto Lunedì dell'Angelo 1 aprile (Pasquetta), sempre dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). In occasione della domenica al museo, il 7 aprile, o delle aperture pasquali sarà possibile visitare, fino al 14 aprile, la mostra Pier Francesco Foschi (1502-1567). Altre giornate di festa in cui la Galleria dell'Accademia di Firenze sarà regolarmente aperta e visitabile dalle 8:15 alle 18:50, spiega una nota, saranno: giovedì 25 aprile, con ingresso gratuito, in occasione della Festa della Liberazione e mercoledì 1 maggio per la Festa del Lavoro. Il museo ricorda che ad esclusione di domenica 7 e giovedì 25 aprile, per tutti gli altri giorni è previsto il regolare pagamento del biglietto di ingresso ed è consigliata la prenotazione.



