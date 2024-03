A Pietrasanta opere Rachel Lee Hovnanian con 'You are not alone'

L'arte come generatrice di relazioni umane contro la deriva del narcisismo contemporaneo e la solitudine. Questo uno dei temi affrontati nella nuova mostra di Rachel Lee Hovnanian dal titolo "You are not alone", sottotitolo "Angels Listening", che sarà esposta a Pietrasanta (Lucca), nel centro storico e nel Complesso di Sant'Agostino, dal 30 marzo al 2 giugno.

L'artista americana, spiega una nota, che frequenta da molti anni Pietrasanta e la Versilia, ha realizzato per l'occasione un complesso di opere che spaziano dalla scultura alla pittura, dal neon alle installazioni interattive e ambientali. Una mostra pensata per Pietrasanta e i suoi spazi, un legame tra artista e città sempre più stretto grazie al fatto che le opere sono state realizzate nei laboratori e nelle fonderie della città.

Il percorso inizia idealmente in piazza del Duomo dove è collocata "Poor Teddy in Repose", scultura in bronzo di 4,5 metri che rappresenta un orsetto di pelouche trafitto da un coltello, a rappresentare l'infanzia interrotta e minacciata non solo dalla violenza ma anche dall'azione surrogata della tecnologia rispetto agli affetti. La chiesa di Sant'Agostino accoglie un percorso espositivo articolato. Si inizia con sette busti di angeli in bronzo bianco, della serie "Angels Listening", ciascuno con la bocca serrata da nastro adesivo incrociato. Di fronte all'altare "The Cathartic Box", in cui l'osservatore viene invitato alla riflessione e introspezione individuale. Nell'abside si colloca l'installazione "Silver Confessional". Incastonata nello stesso spazio dell'abside un'opera costituita da una scritta luminosa, "X Listening Neon", che allude alla liquefazione del concetto di verità e al giudizio sociale anche tramite i social.

La mostra prosegue nel chiostro dove nella Sala del Capitolo s'incontra un'installazione a guisa di piccola abitazione per bambini, "House of Poor Teddy". Nella parte opposta, nella Sala Putti, una serie di pitture e sculture finalizzate ad ottenere atmosfere ovattate e sospese. Nel giardino del chiostro "Garden of Hope": installazione ambientale in cui il visitatore può approfittare per immergersi in una dimensione esperienziale, che coinvolge non solo la visione ma anche l'olfatto. Infine, nel Parco della Lumaca, sovrastante piazza del Duomo, si completa il percorso espositivo con un'installazione di elementi botanici e floreali a comporre la scritta a caratteri cubitali, "Hope".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA