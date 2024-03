Restauro Grotta degli Animali e giochi d'acqua in villa Castello

In coincidenza con l'anniversario dei 450 anni dalla morte di Cosimo I de' Medici, granduca di Toscana, e di Giorgio Vasari, sono terminati i lavori di restauro della Grotta degli Animali del Giardino della Villa medicea di Castello - attuale sede dell'Accademia della Crusca -, che il duca commissionò al Tribolo e che lo stesso Vasari proseguì dopo la sua morte.

Già nelle aperture festive nei giorni di Pasqua i visitatori potranno ammirare le superfici originali dei marmi delle vasche, dei singoli animali, delle pietre multicolore, ripulite dai depositi che ne offuscavano la brillantezza cromatica.

L'intervento, durato diversi anni, ha visto la collaborazione e l'impegno di partner istituzionali e il sostegno con Art bonus: il contributo di Publiacqua spa ha permesso il restauro delle superfici polimateriche della Grotta e la riqualificazione della balaustra e di tutte le superfici intonacate del muro.

I giochi d'acqua entreranno in funzione da fine aprile nel fine settimana grazie a una accensione temporizzata che si attiverà quattro volte al giorno, con un sistema idraulico che assicura il recupero dell'acqua. La Grotta, detta anche 'del diluvio', è una sorta di teatro delle acque. Ha tre vasche monumentali con tre composizioni scenografiche e teatrali, con decine di mammiferi, pesci, crostacei e molluschi, creano l'effetto di un serraglio che sembra animarsi quando le pietre di colori differenti si bagnano per effetto degli oltre 100 zampilli che fuoriescono dal pavimento, dalle volte e dalle bocche di alcuni animali. Le decorazioni scultoree poi si richiamano ai tre elementi della terra, dell'aria e dell'acqua.

Al centro della vasca frontale campeggia l'unicorno.

"Riaprire al pubblico la Grotta degli animali e riattivare i giochi d'acqua - afferma Stefano Casciu, direttore regionale musei della Toscana - è un risultato non scontato frutto della sinergia e dell'impegno di Ministero della Cultura e della Regione Toscana, sostenuto da Publiacqua".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA