Dal 28 marzo all'Acquario di Livorno parte la stagione

Dal 28 marzo all'Acquario di Livorno inizia la nuova stagione 2024 con l'apertura al pubblico tutti i giorni e durante i festivi dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17) e le attività edutainment per i visitatori nei fine settimana e festivi.

Da quest'anno, installato presso la hall di ingresso della struttura, si spiega in una nota, un nuovo totem/corner dove i visitatori potranno trovare maggiori informazioni sull'Osservatorio Toscano per la Biodiversità, di cui l'Acquario di Livorno è punto informativo, ed il Santuario Pelagos. In programma nell'anno, iniziative ed appuntamenti nell'ambito del progetto europeo Eusharks di cui l'Acquario di Livorno è da quest'anno partner. Questo conferma l'impegno che la struttura e la società Costa Edutainment che lo gestisce da sempre pongono sui temi di educazione e sensibilizzazione al rispetto ed alla tutela dell'ambiente marino. L'Acquario di Livorno è Centro recupero e riabilitazione per tartarughe marine a lunga degenza.

Il percorso di visita dell'Acquario, che restera' chiuso al pubblico nei giorni 8 e 15 aprile e 6, 13 e 27 maggio. si snoda al piano terra con il percorso acquariologico ed al primo piano con il rettilario. Al piano terra, la struttura ospita le due tartarughe verdi 'Ari' e 'Cuba' che nuotano nella vasca dedicata all'Indo-Pacifico, gli squali zebra ed il pesce Napoleone. Ed ancora, un tunnel, una vasca tattile dove ammirare il mimetismo dei pesci piatti, e sul fondo della vasca tattile una rete fatta di un biopolimero termoplastico biodegradabile frutto di un progetto di ricerca, due vasche delle meduse dedicate all'importante tema dell'inquinamento da plastica. Inoltre, una vasca dedicato al Kelp. Si trova anche una vasca dedicata ai cavallucci marini. Al primo piano la visita prosegue con uno spazio dedicato a insetti, anfibi e rettili dove ammirare il camaleonte, le formiche tagliafoglia, le rane freccia, l'insetto stecco e tanti altri esemplari. Da qui è possibile accedere alla Terrazza Panoramica da cui ammirare la costa livornese e le isole dell'Arcipelago Toscano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA