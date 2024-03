Calcio: Fiorentina; a New York i funerali di Joe Barone

Si sono svolti oggi a New York i funerali del direttore generale della Fiorentina Joe Barone scomparso una settimana fa in seguito a un grave malore. In tanti hanno riempito la St.Stephen Church, a Brooklyn, per dare l'ultimo saluto al dirigente commemorato nei giorni scorsi a Firenze, con la camera ardente allestita all'interno del Viola Park e la presenza di 10.000 persone fra tifosi, gente comune, rappresentanti di tutti i club di A e del mondo sportivo e istituzionale, quindi a Pozzallo dove Barone era nato il 20 marzo 1966. Oltre a tutta la famiglia hanno partecipato alla cerimonia funebre anche tanti amici della comunità italo-americana e una rappresentanza della Fiorentina con i responsabili dell'area aziendale e sportiva Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, il medico sociale Luca Pengue e il centrocampista Giacomo Bonaventura reduce dalla tournée americana della Nazionale e indisponibile, per squalifica, per la gara con il Milan in programma sabato prossimo al Franchi. Assente il presidente viola Rocco Commisso apparso affaticato per il lungo viaggio e dopo questi giorni molto dolorosi.



