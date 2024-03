Viaggio in sotterranei Pergola, 400 repliche e 20.000 spettatori

Il 17 marzo raggiungerà quota 400 repliche il primo 'viaggio teatrale' della Compagnia delle Seggiole, dal titolo 'In sua movenza è fermo': lo spettacolo va in scena dal 29 settembre 2006 nei sotterranei del teatro della Pergola a Firenze, una o due volte al mese la domenica mattina.

Sono oltre 20mila gli spettatori che hanno partecipato negli anni all'evento.

"Orgoglio ed emozione scorrono in questo momento nelle 'gambe' delle Seggiole - si spiega dalla compagnia teatrale - perché nessuno si sarebbe mai aspettato questo traguardo, ma nelle venature e nelle vene c'è anche tanto, tanto affetto, perché 'In sua movenza è fermo' rimane il primo viaggio teatrale realizzato dalla Compagnia. Ne sono succeduti altri 33, ugualmente importanti per emozioni e successo col pubblico, ma si sa che il primo amore non si scorda mai. E allora grazie a chi ci ha dato fiducia a tutto il pubblico che ci ha seguito e sostenuto in questi 19 anni, al personale di sala e di palcoscenico che insieme a noi ha realizzato questa bellissima avventura iniziata 400 repliche fa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA