Billy Elliot in musical al teatro Verdi di Firenze

In scena al Teatro Verdi di Firenze dal 15 al 17 marzo Billy Elliot, musical basato sull'omonimo film di Stephen Daldry del 2000, che racconta la vicenda appassionante di Billy, ragazzo pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo: quello di diventare un ballerino.

Billy Elliot celebra la danza, spiega una nota, e arriva dritto al cuore del pubblico di ogni età: la storia, infatti, svela in un modo semplice ma profondo la forza delle emozioni, il valore dell'amicizia, potente antidoto anche contro ogni discriminazione sessuale, e l'importanza della tenacia per tutti coloro che hanno dei sogni e hanno l'ambizione di realizzarli.

Billy Elliot the Musical ha debuttato al Teatro del West End di Londra nel 2005 ed è stato nominato per nove Laurence Olivier Awards, vicnendone quattro. L'incredibile successo conseguito ha fatto sì che il musical approdasse in molti altri paesi del mondo. L'adattamento italiano è firmato Massimo Romeo Piparo. A vestire i panni di Jackie Elliot, il padre di Billy che non accetta l'amore del figlio per la danza e vorrebbe vederlo seguire la sua personale passione per il pugilato, l'attore Giulio Scarpati. Rossella Brescia dà voce e verve a Mrs.

Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy e scommette sul suo futuro nonostante l'acceso conflitto con suo padre.



