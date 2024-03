Schlein, da Meloni nessuna solidarietà a studenti Pisa, è grave

"Penso che Mattarella abbia detto tutto quello che c'era da dire e non vada trascinato nella contesa politica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di una visita a un circolo di Trastevere e replicando a chi le chiedeva se le parole di Giorgia Meloni possano essere lette come un attacco al Colle. "Mi ha molto colpito - ha aggiunto - la nota Fdi" che ha "addossato colpe" al centrosinistra le ho trovate "parole irresponsabili" di cho avvelena il clima. "Anche la Meloni - ha aggiunto - continua a nascondersi dietro i suoi ministri". "E' grave - ha concluso - che non abbia detto una parola di solidarietà agli studenti di Pisa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA