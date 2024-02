Torneo di Viareggio, le semifinaliste sono 4 africane

Tre squadre della Nigeria e una del Congo. E' questo il quadro delle semifinaliste del Torneo di Viareggio, o Viareggio Cup come viene chiamata adesso, competizione che, da più di 70 anni, è una vera e propria 'classica' del calcio giovanile. Che, va detto, con il passare del tempo si è sempre più internazionalizzata fino alla realtà di oggi con il dominio delle squadre africane, frutto anche di una superiorità fisica che, a questi livelli, appare evidente.

Così, dopo i quarti di finale disputati oggi, le semifinali di questa 74/a edizione del torneo vedranno protagoniste quattro compagini africane. Infatti nelle semifinali di sabato allo stadio di Pozzi di Seravezza, in provincia di Lucca, è in programma Beyond Limits-Ojodu City, due squadre nigeriane, mentre a Santa Croce sull'Arno si affronteranno il Centre National Brazzaville, team del Congo, e i nigeriani del Mavlon.

Quanto ai quarti di finale, vi hanno preso parte sei formazioni straniere (cinque africane e una ungherese) e due italiane. Il Beyond Limits ha superato il Torino 2-1, mentre è stata netta la sconfitta dell'ungherese Honved che ha perso 4-0 con lo Ojodu City. La Rappresentativa della Serie D italiana si è dovuta arrendere, per 4-3 dopo i calci di rigore, ai congolesi del Centre National Brazzaville (la partita era finita 0-0). Il Mavlon ha battuto per 2-1 l'Alex Transfiguration, altro club nigeriano e che fu finalista due anni fa perdendo contro il Sassuolo.



