Fotografia, il festival Cortona on the Move indagherà il corpo

Tornerà dall'11 luglio al 3 novembre il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. Il tema della 14/a edizione del festival sarà Body of Evidence. Artisti italiani e internazionali esploreranno le molteplici sfumature del corpo, promuovendo una riflessione profonda sull'attualità e su un tema cruciale nella società, nel costume e nell'arte contemporanea.

"Anche per l'edizione 2024, Cortona On The Move continua a proporsi come catalizzatore culturale, riflettendo il mondo contemporaneo attraverso lo sguardo dei fotografi che ospita - afferma Veronica Nicolardi, direttrice del festival - Con un impegno verso l'inclusione, il festival si apre a un pubblico sempre più vasto, aspirando a essere palcoscenico per l'espressione artistica e la discussione critica". Paolo Woods, direttore artistico, spiega sul tema scelto, che "oggi più che mai il corpo è il territorio di tutte le battaglie: identitarie, di genere e politiche, individuali o collettive. Se è vero che la fotografia è una prova, a Cortona On The Move 2024 sveleremo il 'Corpo del Reato' attraverso mostre che ne indagheranno tutte le declinazioni. Scopriremo il corpo e noi stessi".

Il festival è prodotto dall'Associazione Culturale Onthemove ed è realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Cortona, il sostegno di Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia e il supporto di Autolinee Toscane, Sony e Medici Senza Frontiere. Si terranno anche la terza edizione del Cortona On The Move Award, premio per sostenere fotografi nella produzione delle loro opere, e il Premio Vittoria Castagna rivolto ai giovani per marketing e comunicazione per la produzione culturale. Prosegue inoltre il progetto 12x12 con il fotografo Marco Lanza, che ripercorre la storia del trasporto pubblico in Toscana in collaborazione con At e il festival.



