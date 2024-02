A Sassuolo l'Empoli cambia, senza Grassi e Gyasi

L'Empoli si appresta a giocare uno scontro diretto per la salvezza a Reggio Emilia sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Seguirà nella prossima giornata la gara contro il Cagliari, un'altra sfida per uscire dalle posizione più basse della classifica. Con Grassi e Gyasi indisponibili, il primo per infortunio e il secondo per squalifica, cambia un po' l'Empoli visto in queste ultime uscite.

Nicola in mediana dovrebbe schierare Marin, come avvenuto con la Fiorentina all'uscita di Grassi, a destra largo dovrebbe agire il polacco Bereszyński. Ancora un ballottaggio fra Cerri e Niang in attacco. In settimana Nicola ha provato anche il 4-3-3.





