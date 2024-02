Empoli: unico dubbio come sarà sostituito Walukiewicz

Empoli a Salerno senza lo squalificato Walukiewicz. Per sostituire il polacco ci sarà almeno una modifica sull'undici titolare che ha giocato nell'ultima partita pareggiata col Genoa. Bereszyński sul centro destra o Cacace sul centro sinistra sono i possibili sostituti.

Nel primo caso Ismajli dovrebbe essere il centrale, nel secondo caso Luperto dovrebbe accentrarsi. Sicuramente Gyasi sarà l'ago della bilancia e andrà a sostituire uno dei terzini.

Per il resto, con Ebuehi, Marin e Caputo indisponibili, le scelte non dovrebbero essere tanto diverse. Cerri è ancora favorito su Niang, il senegalese arrivato da poco più di una settimana dovrebbe andare in panchina.



