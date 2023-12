Nuovo insetto scoperto all'Elba, sondaggio per scegliere nome

Un sondaggio per scegliere il nome della nuova specie di insetto, un embiottero scoperto sull'isola d'Elba, in provincia di Livorno, viene lanciato dagli scienziati entomologi della World Biodiversity Association (Wba), il Nat Lab ed il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano che vogliono coinvolgere i cittadini nella scelta del nome da dare alla specie. I nuovi studi compiuti dagli entomologi con il supporto del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed in collaborazione con il Nat Lab (Museo Naturalistico dell'Arcipelago Toscano), hanno permesso di aumentare queste conoscenze, portando alla scoperta della nuova specie proprio all'Elba.

La specie, spiegano gli esperti, è stata scoperta nel territorio di Porto Azzurro ed è quasi certamente autoctona e probabilmente endemica. La nuova specie è in fase di descrizione (curata da Paolo Fontana e Leonardo Forbicioni) nell'ambito di un articolo scientifico sulle attuali conoscenze degli embiotteri dell'Arcipelago Toscano. I nomi proposti nel sondaggio sono: Embia delle isole (Embia insularum), Embia dell'Isola d'Elba (Embia Ilvana) e Embia della biodiversità (Embia biodiversitatis). Nell'Arcipelago Toscano gli Embiotteri sono stati storicamente poco studiati e fino ad oggi se ne conoscevano solo due specie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA