A Firenze serrande diventano opere d'arte contro il degrado

Dieci serrande, dieci opere d'arte permanenti: gli street artist di fama internazionale Clet, Exit Enter, Droste, James Vega, Kraita317, Luchadora, Miles, Monograff, Mr. G, Nian, Urto hanno dato una nuova immagine ad alcuni bandoni di via Palazzuolo, a Firenze, una delle zone del centro più a rischio degrado. La riqualificazione, è stato spiegato nel corso della presentazione, fa parte del progetto 'Palazzuolo strada aperta', festival di tre giorni che si è svolto dal 15 al 17 settembre. L'obiettivo dell'iniziativa è restituire centralità culturale a via Palazzuolo, una parte della città considerata ancora marginale e in cui si sono verificati anche episodi di criminalità.

"Il progetto nasce dalla volontà di connotare diversamente via Palazzuolo, strada che ospita la galleria dalla sua apertura nel 2017, riscattando la sua importanza attraverso il medium dell'arte urbana", hanno dichiarato congiuntamente i rappresentanti dell'associazione A Testa Alta e di Street Levels Gallery. Per la vicesindaco e assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Alessia Bettini si tratta di "un nuovo tassello in un più ampio piano di riqualificazione urbana della zona di via Palazzuolo", secondo l'assessore alle politiche giovanili con questo intervento "via Palazzuolo è diventata una via d'arte a cielo aperto". "Siamo in contatto costante con residenti e commercianti e ci stiamo impegnando per la sicurezza e la vivibilità di questa strada nel cuore della nostra città", ha aggiunto Benedetta Albanese, assessora alla sicurezza urbana. Il festival 'Palazzuolo Strada Aperta' è stato organizzato dall'associazione A Testa Alta con la curatela artistica di Street Levels Gallery.



