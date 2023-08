In 600 all'alba per concerto sul pontile, poi pane e acciughe

Erano in 600 oggi all'alba, molti i vacanzieri, per assistere al concerto di Ferragosto sul pontile di Forte dei Marmi (Lucca), iniziativa che alla sesta edizione sta prendendo piede. Già alle 5 i primi arrivi per prendere i migliori posti alla rotonda Cardini e ascoltare l'esibizione del violinista di origine russa Jury Revich, un emergente dello strumento molto atteso dalla critica, accompagnato al pianoforte da Cesare Goretta. Parecchi gli spettatori che non hanno trovato posto a sedere e sono rimasti ad ascoltare in piedi. Dopo aver ascoltato musiche di Massenet, Paganini e Kochanski, Elgar, Sarasate fino alle composizioni stesse di Revich e due suoi arrangiamenti tratto da colonne de Il Gladiatore e di Vivaldi Storm, primo bis del violinista, colazione per tutti con pane e acciughe servita dall'associazione dei Pescatori del Pontile Caricatore che insieme alla Compagnia della Vela hanno contribuito a questa manifestazione.



