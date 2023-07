Calcio: Empoli cede Parisi alla Fiorentina per 10 milioni euro

Fabiano Parisi è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Lo ufficializza l'Empoli con una nota sul sito in cui spiega di "aver raggiunto l'accordo con l'Acf Fiorentina per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

"A Fabiano va il grandissimo ringraziamento della società azzurra per quanto fatto con la nostra maglia e l'augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera", aggiunge il comunicato.

Parisi è stato ceduto a titolo definitivo per una cifra di 10 milioni più bonus.

Arrivato a Empoli nel settembre 2020 fu acquistato per 500.000 dall'Avellino. Terzino sinistro che sa ricoprire tutta la fascia sinistra per è stato protagonista subito della promozione in Serie A con Dionisi in panchina. Poi si è consacrato l'anno successivo con Andreazzoli come allenatore e nell'ultima stagione con Zanetti tecnico si è guadagnato anche una chiamata in nazionale maggiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA