Atletica: il logo degli Europei di Roma 2024 svelato a Firenze

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Le lettere che compongono il nome Roma, i numeri di un anno destinato a essere ricordato e uno dei simboli dell'atletica si fondono in un unico disegno, dando vita così al logo ufficiale degli Europei di atletica leggera di Roma 2024. Il lancio è avvenuto al Golden Gala 'Pietro Mennea' nello Stadio Ridolfi di Firenze, alla presenza dei presidenti di World Athletics, Sebastian Coe, di European Athletics. Dobromir Karamarinov, e della presidente Fidal, Stefano Mei.

L'anteprima apre la corsa lunga un anno verso l'appuntamento in programma dal 7 al 12 giugno 2024, durante il quale i migliori atleti del continente si sfideranno allo stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune strade della Capitale, a 50 anni di distanza dall'edizione di Roma 1974 e per la terza volta in assoluto in Italia dopo la prima edizione di Torino 1934. Gli Europei precederanno di un mese e mezzo le Olimpiadi di Parigi e rappresenteranno quindi un fondamentale banco di prova agonistico per gli atleti. Previsto un grande successo di pubblico, dato che l'ultima edizione, a Monaco 2022, ha attirato oltre 267mila spettatori all'Olympiastadion e un'audience tv globale di 729 milioni di spettatori, generando un indotto economico sul territorio stimato in circa 29 milioni di euro. (ANSA).