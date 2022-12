Incendi: fiamme in appartamento, Vvf salvano 5 cani

(ANSA) - SANTA CROCE SULL'ARNO, 31 DIC - Cinque cani, che si trovavano all'interno di un appartamento in fiamme, sono stati salvati dai vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco.

I pompieri sono intervenuti intorno alle 15.20 nel comune di Santa Croce sull'Arno per l'incendio di un'abitazione e, una volta entrati nei locali hanno estratto i cinque cani che sono poi stati consegnati al proprietario per essere trasportati dal veterinario per accertamenti.

I vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, a seguito dei danni, hanno disposto l'inagibilità dell'appartamento. (ANSA).