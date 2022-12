Concerto a Firenze su universo multiculturale delle donne

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Quindici musicisti e cantanti per un concerto dedicato all'universo femminile multiculturale: è 'She, elle, lei - voci di acqua e di terra, suoni di mare e di sabbia', in prima il 29 dicembre, alle 21, al Teatro Puccini di Firenze.

Lo spettacolo è il nuovo progetto di Almar'à, l'orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, Ginevra Di Marco e Orchestra di Piazza Vittorio. Un concerto che evoca, con brani e canzoni inedite e più o meno note, storie e racconti di deserti, genti di terre vicine e lontane, danze, speranze, nascite, addii e nuovi inizi. 'She, elle, lei' è ideato e prodotto da Toscana produzione musica, il nuovo centro di produzione musicale nato con l'obiettivo di fornire non solo un contesto di sviluppo per percorsi artistici d'eccellenza, ma anche per favorire la crescita di un pubblico eterogeneo e curioso. Il palcoscenico, si spiega, è pensato come un immenso panorama di suoni, melodie e ritmi per una grande festa in musica che vede protagoniste le voci di Ginevra Di Marco (Italia), Yasemin Sannino (Turchia), Nadia Emam (Italia/Egitto), Hana Hachana (Tunisia), Houcine Ataa (Tunisia), Carlos Paz (Ecuador) accompagnate dai musicisti.

