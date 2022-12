AC Prato chiude 2022 con libro su ex pilota Rinaldo Drovandi

(ANSA) - PRATO, 21 DIC - Automobile Club Prato ha chiuso il suo 2022 domenica 18 dicembre, nel Salone Consiliare del Comune di Prato, presentando il libro di Tiziano Cherubini su Rinaldo Drovandi, ex pilota ufficiale Alfa Romeo tra i più veloci con le "ruote coperte".

"E' nostra intenzione patrocinare una vera e propria collana di pubblicazioni del genere legate al territorio" ha detto il presidente Automobile Club Prato Federico Mazzoni. "Oltre a questa prima opera, inedita, vorremmo proseguire raccogliendo nella nostra sede quanto già prodotto, magari curandone anche una ristampa sotto il nostro patrocinio: un patrimonio di cui farsi custodi, mettendolo a disposizione di tutti".

La settimana si era aperta il 13 dicembre con la prima edizione di "ECODrive - Utilizzo ottimizzato dei veicoli stradali e mobilità per la sostenibilità ambientale".

ECODrive è stata organizzata da AC Prato con patrocinio degli Ordini di Ingegneri e Architetti e sponsorizzazione di Estra.

"Durante il 2023 coloro che hanno partecipato al corso potranno verificare le nozioni teoriche con lezioni di "ECODrive", effettuando test pratici", afferma il direttore AC Prato, Claudio Bigiarini. "Questa edizione aveva un contenuto tecnico elevato, ma abbiamo già previsto di rimodulare tutto per renderlo fruibile a chiunque, anche grazie al contributo di Estra: un utilizzo consapevole dei veicoli può avere riflessi importanti anche nella sicurezza stradale." Nel 2022 AC Prato ha organizzato una tappa dei trofei ACISport GreenRace e GreenHillClimb, e la riuscitissima 2° edizione di "Ruote nella Storia". L'anno si era aperto con la Mostra fotografica sul passaggio il 18 giugno 2021 della 1000 Miglia.

Organizzato da AC Prato, e con la visita del presidente ACI Sticchi Damiani a un anno dall'incendio subito dalla sede.

E poi le iniziative di educazione stradale, che hanno coinvolto oltre 2000 alunni di ogni età, il Gran Premio dei Piccoli con auto a pedali ed il Premio letterario "Giacomo Massoli" sulla sicurezza stradale. Il 2023 sarà il 30° anniversario dalla fondazione Ente e coinciderà con le elezioni per il rinnovo degli organi sociali. (ANSA).