Insulti razziali e aggressione, 6 denunciati nel Senese

(ANSA) - SIENA, 19 DIC - Avrebbero insultato con offese razziali un ragazzo di colore per poi aggredirlo e colpendo poi anche un suo amico che era intervenuto per difenderlo. E' l'accusa che ha portato alla denuncia, da parte dei carabinieri, di sei giovani italiani, età tra i 19 e i 22 anni. Tutto è accaduto la notte di Halloween all'esterno di una discoteca di Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena. Rissa e lesioni personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di discriminazione razziale, le ipotesi di reato contestate. (ANSA).