Scioperi: corteo a Firenze, oltre 7.000 in protesta

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Oltre 7.000 persone la partecipazione al corteo di Cgil e Uil a Firenze e molte altre nelle tante iniziative organizzate in Toscana nell'ambito della giornata di sciopero generale indetta per oggi a livello nazionale dai due sindacati. Agli oltre mille manifestanti presenti già alla partenza del corteo, si sono aggiunte progressivamente centinaia di persone, provenienti anche dall'area dell'Empolese-Valdelsa, e dalle province di Prato e Pistoia, da dove sono partiti pullman che hanno raggiunto Firenze in mattinata. Sono zone, specie il Pistoiese, dove il maltempo ha creato forti disagi alla viabilità, anche con allagamenti.

I manifestanti stanno sfilando con bandiere e striscioni.

Presenti molte rsu di aziende del territorio, compreso il Collettivo di Fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio. A causa del corteo, nella zona della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella si sono verificati disagi per il traffico, soprattutto sull'asse di via Nazionale. "E' il momento di unire le persone, e non di dividerle, è il momento della responsabilità, è un segnale importante - ha detto Paola Galgani, segretaria generale della Cgil di Firenze - tante persone sotto una pioggia battente che sono scese in piazza per chiedere a gran voce di cambiare la Legge di Bilancio in direzione di una maggiore giustizia sociale. La manovra toglie ai più bisognosi e dà a chi già ha, questo è inaccettabile tanto più perché la situazione sociale è assai critica". "Era importante oggi essere in piazza e il mondo del lavoro ha dato una grande risposta", ha affermato Leonardo Mugnaini, coordinatore Uil di Firenze: "Lavoratori, pensionati, giovani - ha aggiunto - hanno lanciato da Firenze un messaggio chiaro al governo: una manovra sbagliata nella forma e nella sostanza". (ANSA).