Scioperi: a Massa la protesta dei carrelli della spesa vuoti

(ANSA) - AVENZA (MASSA CARRARA), 16 DIC - Carrelli della spesa vuoti davanti alla Coop di Avenza (Massa Carrara) per simboleggiare la perdita del potere d'acquisto e i bassi salari di lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate. E', questo, un flash mob ideato per lo sciopero generale in Toscana di Cgil e Uil. I manifestanti lo hanno messo in scena. Hanno partecipato decine di sindacalisti e lavoratori, tutti a spingere carrelli visibilmente senza merce. (ANSA).