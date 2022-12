Tornerà ad Uffizi dopo restauro Pala di Santa Lucia dei Magnoli

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - E' terminato il restauro, iniziato nel 2019, della Pala di Santa Lucia dei Magnoli, opera di Domenico Veneziano databile intorno al 1445, che nei primi mesi del 2023 potrà tornare agli Uffizi, nelle sale della pittura del Quattrocento. Il dipinto è stato restaurato dall'Opificio delle Pietre dure grazie all'integrale finanziamento dell'intervento, mediante Art bonus, da parte del mecenate Giampaolo Cagnin, che ha voluto così omaggiare la memoria della moglie Anne Marie Bauer, restauratrice impegnata nel salvataggio delle opere d'arte dopo l'alluvione che colpì Firenze nel 1966.

Il pubblico potrà vedere l'opera in anteprima il 21 dicembre nel Laboratorio dell'Opificio delle Pietre dure alla Fortezza da Basso di Firenze (ingresso gratuito, ma necessaria la prenotazione). La Pala dei Magnoli, unica tavola firmata dal Veneziano, fu commissionata per l'altare maggiore della chiesa di Santa Lucia dei Magnoli in via de' Bardi a Firenze dalla famiglia fiorentina dei Capponi. Il dipinto raffigura la Madonna col Bambino, affiancata dai Santi Francesco, Giovanni Battista, Zanobi e Lucia. La santa regge un piatto su cui sono presentati i suoi stessi occhi, simbolo del martirio cui venne sottoposta.

La Pala entrò a far parte della collezione delle Gallerie degli Uffizi nel 1862, già priva della predella composta da cinque scomparti. L'aspetto dell'opera dopo il restauro, ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt "fa dimenticare le condizioni in cui era prima e ci permette di comprendere meglio il grande impatto di Domenico Veneziano sulla pittura italiana del Quattrocento". (ANSA).