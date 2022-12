Scontro fra camion e tram a Firenze, nessun ferito

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - Scontro fra un camion e un convoglio in transito sulla tramvia a Firenze, verso le 13.30, in via di Novoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco a cui non risultano feriti. I pompieri hanno effettuato un intervento per rimuovere con l'utilizzo dell'autogru il mezzo pesante che si è concluso verso le 14.30. Secondo una ricostruzione, il camion ha urtato il tram uscendo da un cancello privato che ha le rotaie vicino. (ANSA).