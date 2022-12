Pnrr, nasce portale Toscana con stato di avanzamento progetti

(ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - Una nuova sezione del sito di Regione Toscana attivata oggi e totalmente dedicata al Pnrr. Il sito, spiega la Regione, era stato presentato alla stampa lo scorso maggio, ma da oggi è 'consultabile' anche lo stato di avanzamento dei singoli progetti aggregati per Comune, l'incidenza di finanziamenti e progetti per provincia, i soggetti coinvolti.

La nuova sezione comprende un pannello di controllo articolato in tre finestre per monitorare le diverse attività e accedere a dati aggregati aggiornati. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, presentando il sito al convegno promosso da Ordine e Fondazione degli Architetti a Firenze, ha spiegato che si tratta di una novità che "va oltre le disposizioni europee e nazionali di monitoraggio puntuale degli interventi, tanto che gli uffici stanno predisponendo una versione open che possa essere usata anche da altre amministrazioni e presto saremo a Bruxelles a spiegare il nostro lavoro e illustrare il portale". Il tutto risponde alla precisa volontà di rendere "Il Pnrr conoscibile in ogni sua parte da ogni cittadino e non solo: abbiamo preparato una parte dedicata ai professionisti e alle imprese che vogliono partecipare alle gare d'appalto per la realizzazione dei progetti del Piano". "E' una novità importante che ci permette di avere un quadro chiaro della situazione - ha spiegato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Andrea Crociani - Questo sito è utile per i cittadini che necessitano di avere informazioni su questo tema e per gli addetti ai lavori". (ANSA).