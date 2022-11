Pallavolo: a Firenze Supercoppa donne, gara sold out

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Palazzo Wanny a Firenze sold out domani per la Supercoppa italiana di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitore dello scudetto, e Igor Gorgonzola Novara (vincitore della Coppa Italia: il via alle 20.30 (diretta su Rai Sport + Hd) e tra i presenti, come annunciato in occasione della conferenza stampa oggi a Palazzo Vecchio, il ministro dello Sport Andrea Abodi. La gara è stata presentata dagli assessori comunali Cosimo Guccione e Benedetta Albanese, oltre a Wanny Di Filippo, patron de Il Bisonte Firenze e ideatore, promotore e finanziatore di Palazzo Wanny.

Come sottolineato da Daniele Santarelli, tecnico di Imoco Conegliano, si tratta del "primo trofeo della stagione, ce lo giochiamo con Novara che è la nostra nemica storica in questi ultimi anni, la giochiamo in una location ed una città meravigliosa. Siamo pronti per giocare questa gara". Il capitano di Conegliano Joanna Wolosz ha aggiunto di aspettarsi "una bella partita, molto tirata". Dall'altra parte il tecnico di Igor Gorgonzola Novara Stefano Lavarini ha parlato delle gare "in passato, uno spettacolo di alto livello. Domani ci sono tutti gli ingredienti perché ci si possa divertire". Per il capitano di Novara Cristina Chirichella la squadra "è pronta per affrontare la prima importante coppa della stagione. Spero che la gente si possa divertire, abbiamo bisogno di un palazzetto pieno per dimostrare a tutti che il movimento del volley italiano sta crescendo sempre di più". (ANSA).