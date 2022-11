Daniel Pennac, "Tra Italia e Francia tutto si aggiusterà"

(ANSA) - PISTOIA, 18 NOV - "Il rapporto tempestoso tra Italia e Francia? Tutto si aggiusterà! Un giorno ci si arrabbia, un giorno ci si ama, tra fratelli è così". A dirlo all'ANSA, riguardo alle criticità sorte in questo particolare momento tra i due Paesi, è lo scrittore francese Daniel Pennac intervenuto ieri sera al teatro 'Il Funaro' di Pistoia, dove oggi e domani va in scena lo spettacolo 'Dal sogno alla scena', che lo vede autore insieme a Clara Bauer e Pako Ioffredo, e pure protagonista con Pako Ioffredo e Demi Licata. Giovedì sera Pennac ha dato "il calcio d'inizio", come ospite speciale, a un altro spettacolo 'Shakespeare da tavolo. Massimiliano Barbini e altre stoviglie raccontano le opere in 40 minuti', leggendo in francese un brano tratto dall'Otello. "Adoro l'Italia - ha affermato in questa occasione - e Pistoia in particolare. A questa città mi legano 12 anni di amicizia e di creazioni, proprio qui al Funaro". (ANSA).