Ladri entrano in asilo per sesta volta,mangiano banane e via

(ANSA) - AREZZO, 14 NOV - Ladri entrano nella notte in un asilo del centro di Arezzo e mangiano tutte le banane che trovano in cucina per poi andarsene a mani vuote. "Si tratta della sesta intrusione nella nostra scuola da gennaio ad oggi - ha commentato il dirigente Marco Bracci - adesso mi vedo costretto a dotare la struttura di un sistema d'allarme. Questa volta si sono limitati, come nel film I soliti ignoti, a mangiare le banane ma altre volte sono spariti tablet, pc e bevande dalla macchinetta".

Il raid della scorsa notte è solo l'ultimo di una serie di furti che sono stati messi a segno in gran parte degli asili cittadini. In qualche caso sono stati rubati pc, tablet e una macchina fotografica. Sono in corso indagini. Sul posto è intervenuta la polizia. (ANSA).