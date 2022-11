Centinaia a presidio operai Gkn contro smobilitazione materiali

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Alcune centinaia di persone sono presenti davanti allo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) in risposta all'appello degli operai, che da oltre un anno presidiano la fabbrica, perché oggi dovrebbe iniziare la smobilitazione di alcuni materiali dal sito che Qf definisce rifiuti industriali. Per gli operai l'iniziativa rappresenta invece un "grave attacco al presidio e all'assemblea permanente dei lavoratori".

Presenti operai, sindacalisti, studenti e anche semplici cittadini insieme a forze politiche e rappresentanti delle istituzioni: tra questi il deputato Pd e ex sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, il consigliere per il lavoro del presidente della Regione Eugenio Giani Valerio Fabiani, il parlamentare M5s Andrea Quartini e il segretario Fiom Cgil di Firenze Daniele Calosi. Il presidio è iniziato alle otto, in attesa dell'annunciato inizio delle operazioni di smobilitazione, anche se i camion necessari non sono ancora arrivati. Nei giorni scorsi gli operai hanno ammassato davanti alla fabbrica molti materiali, tra cui semiassi per auto, e rifiuti e affisso vari striscioni con scritto, tra l'altro, 'Ecco il made in Italy', 'Pezzi scarti, rave party', 'Vendo ferro pago operai'. In una nota Qf sottolinea di aver "preso definitivamente atto che oggi non c'erano le minime garanzie di sicurezza per i nostri lavoratori per poter svolgere le attività previste, e per garantire la loro incolumità e quella delle forze dell'ordine. Con oggi credo sia evidente a tutti che la sbandierata agibilità dello stabilimento non c'è (come abbiamo sempre sostenuto). Lo stabilimento è occupato abusivamente e gestito illegalmente. Nei prossimi giorni faremo le nostre valutazioni". (ANSA).