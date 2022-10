Tennis: Firenze; eliminato Berrettini

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Continuano le eliminazioni per i giocatori italiani all'Unicredit Firenze Open. A essere eliminato, stavolta, è il tennista più atteso, Matteo Berrettini, che si è dovuto arrendere dopo tre tiratissimi set allo spagnolo Carballes Baena (numero 80 del ranking mondiale), al termine di un match avvincente che ha visto più di un rovesciamento di fronte.

Dopo aver vinto il primo set, l'azzurro era andato in vantaggio 2-0 anche nel secondo, ma un passaggio a vuoto ha riportato in partita l'iberico, che ha vinto i successivi quattro game. Berrettini è poi rientrato in partita, ma si è dovuto arrendere al tie-break. Al terzo set il break che poteva essere decisivo è avvenuto sul 3-2, dopodiché il tennista romano ha avuto la strada spianata fino al 5-2. A quel punto un altro black-out: l'iberico è rientrato in partita e ha inanellato cinque giochi di fila, fino a chiudere 7-5 in tre ore e 19 minuti. Punteggio finale: 5-7 7-6 7-5. Nella sessione diurna del torneo anche le vittorie di Ymer su Karatsev (6-1 6-7 6-1), McDonald su Brooksby (6-4 4-6 6-1) e di Wolf su Cressy (6-3 6-4). Domani in campo Lorenzo Musetti (con lo spagnolo Zapata Miralles), Francesco Passaro (con l'americano McDonald) e la testa di serie numero 1 Auger Aliassime (con il tedesco Otte).

