In Toscana 581 nuovi casi Covid e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Sono 581, età media 55 anni, i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in Toscana dove oggi si registra un nuovo decesso, una donna di 74 anni. I ricoveri salgono a 387 (18 in più rispetto a ieri) di cui 18 (+2) in terapia intensiva. Al momento nella regione risultano 45.845 positivi. Dall'inizio della pandemia sono 1.426.086 i contagiati e 10.832 i deceduti. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 505 tamponi molecolari e 3.053 tamponi antigenici rapidi: di questi il 16,3% è risultato positivo. Rispetto a ieri il numero di casi è minore (erano 1.809) a fronte di un numero di test effettuati più alto (erano 11.228), con un tasso di positività che resta pressoché invariato (era 16,1%). Sono 918 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 63,3% di questi è risultato positivo. A livello territoriale Firenze registra 107 casi in più rispetto a ieri, Prato 42, Pistoia 76, Massa Carrara 39, Lucca 68, Pisa 30, Livorno 62, Arezzo 65, Siena 49, Grosseto 43. (ANSA).