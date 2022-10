Fiorentina: Italiano, dare continuità dopo vittoria gli Hearts

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - ''Dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta in Scozia''. E' l'invito lanciato da Vincenzo Italiano alla propria squadra che domani sera ospiterà la Lazio, in una sfida sempre difficile e importante.

''I biancocelesti sono consapevoli della loro forza e giocano un grandissimo calcio - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina attraverso i canali del club - Ci aspetta quindi un bel banco di prova. Giovedì contro gli Hearts è stata una serata positiva per vari motivi, quella gara ci lascia tanto per il futuro e dobbiamo farne tesoro''. (ANSA).