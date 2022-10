Incidenti stradali: scontro tra 2 auto a Viareggio, 9 feriti

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 02 OTT - Nove persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale verificatosi poco prima della scorsa mezzanotte a Viareggio (Lucca), all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e viale Buonarroti, a pochi metri dal lungomare nel centro città. Due le auto coinvolte: una Fiat 500 con cinque ragazze a bordo, che si è anche rigirata su un fianco finendo ai bordi della strada e un Suv su cui viaggiavano altre quattro persone.

I feriti, tutti in codice giallo, sono stati trasportati in sei all'ospedale Versilia e tre al Noa di Massa. Sul posto sono intervenute l'auto medica, e le ambulanze della Misericordia di Capezzano Pianore, Torre del Lago, Marina di Pietrasanta, vigili del fuoco e polizia municipale per i rilievi. (ANSA).