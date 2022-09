Terremoti: scossa in Appennino tosco-emiliano, magnitudo 3.8

Serie di scosse dalla notte scorsa in Italia, anche sull'Appennino tosco-emiliano a distanza di circa un minuto l'una dalle altre. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato una scossa di magnitudo 3.8 a otto chilometri da Pievepelago, in provincia di Modena, poco prima delle 17.50, a una profondità di 14 chilometri. Le altre due in provincia di Lucca, con epicentro a 8 km dal piccolo comune di Fosciandora, in Garfagnana: una di 3.2 a una profondità di 13 chilometri, registrata alle 17:49, una successiva, di magnitudo 2.0, è seguita un minuto più tardi, alle 17.50, a una profondità di 14 km.