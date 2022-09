Più verde e meno consumo suolo, Pisa guarda 2050

(ANSA) - PISA, 22 SET - Dopo la definizione del nuovo Piano strutturale intercomunale, il Comune di Pisa si avvia a definire il Piano operativo che sostituirà l'attuale Regolamento urbanistico. La Giunta comunale oggi ha dato l'avvio al procedimento che prevede la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte a soggetti pubblici e privati per presentare proposte e progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi strategici previsti dal Piano strutturale.

"L'avvio del Piano operativo dopo l'approvazione in tempi record del nuovo Piano strutturale intercomunale - spiega il sindaco Michele Conti - rappresenta un traguardo importante per la città a cui abbiamo lavorato con determinazione per disegnare il futuro di Pisa e dell'area pisana che si sviluppa lungo l'Arno. Riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, più verde pubblico e più servizi sono i suoi principi cardine". Il Piano strutturale intercomunale era stato adottato nel 2020, insieme al Comune di Cascina. Nel luglio scorso il Consiglio comunale di Pisa aveva approvato le controdeduzioni alle osservazioni, mentre in questa settimana anche il Comune di Cascina ha concluso l'iter di competenza. Tra gli obiettivi c'è quello di aumentare il numero dei residenti superando la soglia di 100mila e di realizzare una città più rispettosa dell'ambiente con nuovi parchi urbani e una mobilità sempre più sostenibile. (ANSA).