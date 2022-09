(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Omicidio in un'abitazione a Signa, in provincia di Firenze. La vittima è una donna di 46 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dai carabinieri e dal pm di Firenze Vito Bertoni, sospettao dle dleitto è il fratello della vittima, un 50enne, trovato nascosto in un capanno vicino a casa dopo che la moglie ne aveva denunciato la scomparsa.