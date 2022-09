'Corri la Vita', 2 ottobre a Firenze contro tumore seno

(ANSA) - ROMA, 17 SET - 'Corri la vita' raggiunge l'edizione numero 20, che si preannuncia piena di sorprese. La corsa benefica in programma a Firenze il prossimo 2 ottobre (domenica) ha l'obiettivo di promuovere la raccolta fondi destinata alla cura del tumore al seno, per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico. La madrina di questa edizione sarà Adriana Volpe, mentre a dare il via alla manifestazione sarà Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina ed ex ct dell'Italia. Bona Frescobaldi, presidente dell'Associazione Corri la Vita Onlus, sottolinea che "l'evento vedrà riuniti personalità del mondo dello spettacolo e tanti amici che da venti anni supportano le nostre attività e che, anche nei periodi più difficili, sono sempre stati al nostro fianco con la loro generosità e attenzione". Per celebrare i vent'anni della corsa, sabato 1 ottobre il Comune di Firenze illuminerà le porte della città di verde, come il colore della maglia 2022. I partecipanti che si saranno precedentemente registrati sul sito www.corrilavita.it, il 2 ottobre avranno inoltre la possibilità di visitare gratis mostre e musei a Firenze semplicemente indossando la maglia di Corri la Vita 2022 o esibendo la ricevuta della donazione effettuata.

Tanti i testimonial che hanno indossato la maglietta 2022, tra loro anche Ornella Muti e Naike Rivelli, Fiorello, Monica Marangoni, Mara Maionchi, da Sergio Japino e Milly Carlucci.

(ANSA).