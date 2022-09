Scontro frontale tra auto, due morti nel Grossetano

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 11 SET - Due coniugi di Torino, 57anni l'uomo, 50 la donna, sono morti in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 5 sulla strada provinciale 158 Le Collacchie a Pian d'Alma, nel comune di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Le due vittime viaggiavano su un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura con a bordo tre persone. Quest'ultime, un 36enne e due 26enni, sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Grosseto.

Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 - con anche l'elisoccorso a bordo del quale è deceduta la cinquantenne durante il trasporto in ospedale in codice rosso - carabinieri e vigili del fuoco. (ANSA).