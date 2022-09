Incidenti stradali: investito da auto, uomo muore ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 11 SET - Investimento mortale la notte scorsa alle porte di Arezzo. La vittima è un uomo non ancora identificato - non aveva documenti con sè - dall'apparente età di 70 anni, che è stato travolto da un'auto alle 1:30 a Pratantico.

Ad allertare i soccorsi è stato il conducente dell'auto investitrice. I sanitari hanno tentato di rianimazione l'uomo, ma purtroppo nno c'è stato nulla da fare. Sul posto intervenuta la polizia stradale che sta svolgendo accertamenti per risalire all'identità della vittima e sulla dinamica. (ANSA).