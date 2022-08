La Russa,sì rigassificatore Piombino,lo dico a sindaco Fdi

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 25 AGO - "Noi siamo a favore del rigassificatore" a Piombino, "perché riteniamo che il problema dell'autonomia energetica sia prioritario. Poi è giusto aiutare la città e faremo di tutto. Bisogna dire 'sì o no'" e "noi diciamo sì, il problema dell'autonomia energetica è vitale. Non si può stare come sempre avvenuto col 'Sì, ma non nel mio giardino'". Così Ignazio La Russa (Fdi) su La7 a L'Aria che tira stamani. Inoltre interloquendo col segretario regionale Pd Toscana Simona Bonafè, sempre nella stessa trasmissione, che gli evidenziava la contrarietà del sindaco Fdi Francesco Ferrari, La Russa ha aggiunto: "Glielo dico anche al sindaco". (ANSA).