Siena in 101 luoghi e 10 itinerari

(ANSA) - SIENA, 12 AGO - Una guida per respirare la storia secolare di Siena, esplorando la città del Palio oltre gli itinerari tradizionali. E' 'Siena Explora. Guida della Città del Palio in 101 luoghi e 10 itinerari tematici' (Typimedia editore, 144 pagine, 19,90 euro), a cura di Orlando Pacchiani e con gli scatti di Fabio Muzzi, che sarà presentato al pubblico lunedì 29 agosto a 'Una Fortezza di libri'.

Riscoprire il piacere di perdersi nella storia e nelle strade delle contrade senesi, questo l'auspicio di un volume che, oltre agli itinerari tradizionali, ha scelto altre vie per raccontare la città. "L'incanto e la forza di Siena risiedono nella Torre del Mangia come nel vicolo più nascosto, nei marmi del Duomo come nei luoghi dove pulsa la vita quotidiana delle Contrade - commenta il curatore Orlando Pacchiani - Ho così immaginato di poter gettare un piccolo amo per tutti coloro che non vogliono limitarsi al tour classico. Siena merita una visita approfondita, quando possibile, un'immersione nella realtà delle contrade. Mettetevi scarpe comode e andate, del resto questa è una delle capitali del trekking urbano". Adagiata tra le colline toscane e circondata da un paesaggio da cartolina, Siena è un museo a cielo aperto tutto da scoprire, con un centro storico dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'umanità nel 1995. La magia di Piazza del Campo, il Duomo con i suoi tesori e il tratto cittadino della via Francigena, la Libreria Piccolomini con gli affreschi del Pinturicchio, e poi, naturalmente, il Palio, sono solo alcune delle meraviglie da esplorare. (ANSA).