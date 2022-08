Scontro tra furgone e moto a Cortona, muore 57enne

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 10 AGO - Un uomo di 57 anni è morto stamani a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 sulla strada provinciale 31 via di Manzano, nei pressi dell'ippodromo di Farneta a Cortona (Arezzo). Secondo quanto spiegato l'uomo, che viveva a Foiano della Chiana, viaggiava su un a moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un furgoncino.

Sul posto intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cortona per i rilievi dell'incidente.

