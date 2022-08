Carnevale di Viareggio, spettacolo per bozzetti dei carri 2023

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 09 AGO - Viareggio (Lucca) si prepara allo straordinario 150/o anno del suo Carnevale e il primo appuntamento con l'edizione 2023 sarà domani sera con lo spettacolo di presentazione dei bozzetti nella Cittadella del Carnevale. Sul palcoscenico i protagonisti saranno gli artisti del Carnevale che tra coreografie, video, esibizioni sveleranno al pubblico e ai tanti appassionati i progetti per le costruzioni che sfileranno sui viali a Mare dal 4 al 25 febbraio 2023.

Saranno illustrate le opere allegoriche in concorso: i nove carri di prima categoria, i quattro di seconda categoria, le nove mascherate in gruppo e le dieci maschere isolate. Saranno presentati anche i bozzetti delle pedane aggregative fuori concorso e le attività dei Rioni. Per l'occasione la Fondazione Carnevale mette a disposizione del pubblico un servizio bus navetta gratuito dalle 19,30 con partenza da piazza Margherita e fermate in piazza Mazzini e piazza Maria Luisa. Apertura straordinaria del Museo del Carnevale e dell'Espace Gilbert la mattina dalle 9 alle 12 e la sera dalle 18 alle 23,30.

L'ingresso al Laboratorio della cartapesta sarà gratuito dalle 18.30 alle 20.30. (ANSA).