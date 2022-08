A Marina di Carrara imbarcato il modulo più grande mai costruito

(ANSA) - MASSA, 09 AGO - Imbarcato oggi da Fhp nel porto di Marina di Carrara, il modulo più grande mai costruito in Toscana del peso di 2.800 tonnellate. L'operazione ha coinvolto 100 persone e sono state necessarie 70 mila ore di lavoro per portarla a termine.

Sarà la nave Big Lift Barenz a trasportare il modulo dal terminal di Carrara, gestito dal Gruppo Fhp, al porto di Kitimat, nella Columbia Britannica, in Canada.

Il modulo fa parte di un grande progetto energetico industriale che prevede la costruzione e la gestione di un terminale per la liquefazione, lo stoccaggio e il carico di gas naturale liquefatto (GNL) in Canada.

Bolloré, tra primi 10 Global Freight Forwarder, presente in 111 paesi, nell'ambito del progetto con destinazione Canada, ha acquisito il lavoro di Grillage e Seafastening dal cliente finale ed ha selezionato il gruppo FHP come partner per questa importante sfida per il carico del più grande modulo mai costruito ad oggi in Toscana. Il gruppo Fhp ha svolto l'attività di prefabbricazione della carpenteria di supporto al trasporto marittimo dei moduli ("grillage") nell'officina meccanica di Fhp Lifting ed è stato prefabbricato tutto il necessario per il sea-fastening che è stato montato sulla nave prima della partenza dallo scalo carrarino alla volta del sito finale in Canada. (ANSA).