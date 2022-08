Lasciano ombrelloni in spiaggia libera a Rosignano, rimossi

(ANSA) - ROSIGNANO MARITTIMO (LIVORNO), 08 AGO - La guardia costiera di Vada (Livorno) ha sgomberato alcuni tratti di spiaggia libera in località La Mazzanta nel comune di Rosignano Marittimo, illecitamente occupata, dalla sera prima, da ignoti con attrezzature da spiaggia di vario genere come ombrelloni, sdraio, lettini e tende: l'operazione, sotto il diretto coordinamento della capitaneria di porto di Livorno, ha permesso di restituire alla collettività un tratto di arenile di circa 600 metri.

Alcuni soggetti, spiega la guardia costiera, con l'intento di assicurarsi spazi più prossimi alla battigia, avevano posizionato già dalla sera precedente le citate attrezzature balneari a scapito di chi correttamente le rimuove al termine della giornata di mare. Il regolamento per la gestione del demanio marittimo del comune prevede il divieto, dalle ore 20 alle 8, di lasciare nelle spiagge e libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque destinate all'attività balneare. (ANSA).