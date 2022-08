Covid: Toscana, 3 morti e 428 nuovi casi, ricoveri -3,5%

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - Altri 428 nuovi casi (età media 52 anni) ed altri tre morti per Covid in Toscana nelle 24 ore. Le ultime vittime sono tutte della zona di Livorno. Con loro salgono a 10.496 i decessi dall'inizio dell'epidemia.

Invece i nuovi casi portano a 1.352.301 i positivi totali dall'inizio della pandemia (+0,03% sul totale del giorno precedente). I guariti - che sono stati 1.184 nelle 24 ore per il tampone negativo - crescono dello 0,1% sul totale e raggiungono quota 1.254.545 (92,8% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono 87.260 (-0,9% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 585 (-21 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri, pari al - 3,5%) di cui 21 in terapia intensiva (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al -4,5%). Altre 86.675 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-738 su ieri, -0,8%). (ANSA).