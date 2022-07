A tavola sulla spiaggia, compie 30 anni gara culinaria Forte

(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - Compie 30 anni A tavola sulla spiaggia, sfida culinaria nata sulle "sabbie nobili" del Forte dei Marmi (Lucca) e che anche quest'anno, per la terza volta, causa Covid e per il gran caldo di questa estate, si svolgerà 'al chiuso', senza il coinvolgimento del pubblico, in Capannina.

Nello storico locale del Forte, nato 93 anni fa, il 4 agosto in programma la presentazione dei piatti, il giorno dopo la premiazione.

Dodici i concorrenti della gara.

enogastronomica, ideata da Gianni Mercatali - che per il trentennale ha anche pubblicato il libro 'A tavola sulla spiaggia' (Gruppo Editoriale) che ripercorre la storia della sfida -, suddivisi in quattro categorie, antipasti, primi, secondi e dolci, con in abbinamento altrettanti vini, che si sfideranno sul tema del recupero, della cucina del riciclo. Una giuria composta da giornalisti, opinion leader, produttori di vino, chef e ristoratori per un totale di 15 stelle Michelin (anche l'organizzazione è in attesa della conferma di uno chef stellato), proclamerà il 'Piatto Forte' 2022 dedicato a Forte dei Marmi la cui Amministrazione comunale anche quest'anno ha rinnovato il patrocinio. Lo 'scolapasta d'oro' creato da Petruzzi & Branca di Brescia sarà il simbolo della vittoria. Per celebrare i primi 30 anni di A tavola sulla spiaggia, ci sarà anche un riconoscimento speciale, il Premio Peck - Forte dei Marmi: chi lo vincerà avrà il proprio piatto per una settimana nel menù della celebre gastronomia che dall'anno scorso ha aperto anche al Forte. Torna anche quest'anno il riconoscimento attribuito da una giuria stampa, dedicato dedicato alla Capannina e al Parmigiano Reggiano. (ANSA).