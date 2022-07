Aggredirono giovane per ragazza contesa, 2 arresti

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 28 LUG - Due 19enni di Castelfiorentino (Firenze) sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati di aver messo in atto un pestaggio, lo scorso 29 giugno, ai danni di un 22enne del posto. Secondo quanto appreso, si era trattato di un regolamento di conti legato a una ragazza che due di loro si erano contesi. I due giovani arrestati avevano sfondato a calci la porta di ingresso dell'abitazione del 22enne, raggiungendolo e aggredendolo con calci e pugni.

La vittima si era poi rivolta al pronto soccorso di Empoli (Firenze) per farsi medicare le numerose escoriazioni riportate.

I carabinieri, una volta avviate le indagini, avevano già emesse due denunce a carico degli aggressori il 12 luglio scorso, per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Il 25 luglio, però, il gip del tribunale di Firenze ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. (ANSA).